Обугленные куски пенопласта падают с неба: курорт в Англии охватил сильный пожар (фото, видео)

Предположительно, взорвался и загорелся склад с химическими веществами. Дым от пожара виден на расстоянии до 10 км.

В промышленной зоне курортного города Ройал-Лемингтон-Спа, расположенного в центральной части Англии, в пятницу, 27 августа, произошел сильный пожар. Об этом сообщила BBC.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Полиция эвакуировала жителей из расположенных в районе пожара домов. Других горожан призвали не открывать двери и окна и не приближаться к месту пожара.

На месте происшествия работают спасатели, причины пожара пока неизвестны.

В соцсетях местные жители писали, что слышали взрывы до того, как начался пожар. Один из них опубликовал видео, на котором большие обугленные куски чего-то, похожего на пенопласт, падают с неба.

Издание Express сообщает, что люди жалуются на сильный неприятный запах, у некоторых он вызвал рвоту. Есть предположения, что горят химические вещества.

На фотографиях в социальных сетях видно, как полиция уводит людей с места происшествия, к месту пожара прибыли автомобили скорой помощи.

Дым от пожара виден на расстоянии до 10 км.

Напомним, 26 августа на складе с инженерными боеприпасами рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана произошли шесть взрывов, после чего начался мощный пожар.

16 июля в Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв газовой трубы, из-за чего начался сильный пожар.

В российском Новосибирске 14 июня вспыхнул сильный пожар на одной из местной АЗС, пострадали не менее 24 человек.