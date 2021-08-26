При взрыве в Казахстане пострадали 60 человек, среди них 11 военных (видео)

Сейчас продолжается ликвидация пожара. По информации Минобороны, на складе хранятся боеприпасы, не имеющие большой дальности разлета.

На складе с инженерными боеприпасами рядом с воинской частью в Жамбылской области произошли шесть взрывов, сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

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"Продолжается ликвидация пожара. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета", – говорится в сообщении.

Инженерные боеприпасы – это средства инженерного вооружения, содержащие в себе взрывчатые вещества и пиротехнические составы. Они подразделяются на средства взрывания, подрывные заряды (удлиненный заряд) и инженерные мины.

Военнослужащие срочной службы, проходящие службу в воинской части, на складе которой произошли взрывы, эвакуированы и размещены в соседних воинских частях.

Как сообщили в администрации Жамбылской области, в результате взрыва в воинской части пострадали 60 человек, из них 11 военнослужащие.

По данным местного издания "Хабар 24", на место происшествия выехали 16 бригад скорой помощи. Началась эвакуация жителей близлежащих сел. Село Кайнар с населением в 250 человек находится на расстоянии менее 1 километра от воинской части. Эвакуируют также жителей сел Базарбай, Уш-Булак и Жанатурмыс.

В Жамбылскую область вылетели министры обороны и по чрезвычайным ситуациям, заместитель министр внутренних дел. Об этом сообщил президент Казахстана.

Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Возбуждено уголовное дело. Мобилизованы подразделения МЧС, МВД, МЧС.

Временно приостановлено железнодорожное сообщение, так как горящий склад находится на расстоянии 250-300 метров от железнодорожной линии. На станцию Ушбулак, расположенную в 8-10 км от очага возгорания, прибыл пожарный поезд. Второй поезд направлен на станцию Шу.

Напомним, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 по киевскому времени) произошло возгорание возле одного из складов.

Ранее Фокус сообщал, что 16 июля в Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв газовой трубы, из-за чего начался сильный пожар.

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