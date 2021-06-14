"Люди обгоревшие бегут": на АЗС в России прогремело несколько взрывов (видео)

Причиной огромного пожара, по словам спасателей, стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз.

В российском Новосибирске вспыхнул большой пожар на одной из местной АЗС, в результате которого пострадали не менее 24 человек.

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Об этом пишут росСМИ.

По данным Lifeshot, пожар вспыхнул на АЗС, которая расположена в Новосибирске на Гусинобродском шоссе. Возгорание началось при заправке автомобиля, после чего прогремело несколько взрывов.

[ + – ] Взрыв на АЗС в Новосибирске

Площадь пожара составила свыше 1000 квадратных метров, но угрозы жилым домам не было. Очевидец, которая засняла крупный пожар на АЗС, на видео заявила, что с места ЧП убегали обгоревшие люди.

"Боже мой, люди обгоревшие бегут", — заявила женщина, снимая видео.

[ + – ] Пожар на АЗС в Новосибирске

Один из очевидцев даже заснял, как после взрыва на АЗС в Новосибирске на несколько сотен метров отлетела цистерна с топливом.

[ + – ] Пожар на АЗС в Новосибирске

По данным Telegram-канала Baza, при взрыве на АЗС в Новосибирске пострадали не менее 22 человек, восемь из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Мощность взрыва была такова, что тяжёлую цистерну, весом в несколько тонн, отбросило в сторону на почти 300 метров", — добавили журналисты.

[ + – ] Пожар на АЗС в Новосибирске

Telegram-канал Mash сообщает, что в результате пожара и нескольких взрывов на АЗС в Новосибирске пострадали не менее 24 человек.

"Из них 5 на амбулаторном лечении, 7 человек — в тяжелом состоянии, а 12 — получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших есть девятилетняя девочка. Все люди находятся в ожоговом отделении", — подчеркивают журналисты.

Открытое возгорание на территории АЗС спасатели уже ликвидировали. Следком РФ возбудил уголовное дело по пункту "В" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

[ + – ] Пожар на АЗС в Новосибирске

Ранее Фокус сообщал, что на рынке в Китае прогремел мощный взрыв. Предварительной причиной трагедии называют утечку газа, а в результате взрыва погибли не менее 12 человек.

Также Фокус рассказывал, что в Одессе произошел взрыв на электроподстанции. Причиной ЧП стали сильные дожди, вызвавшие короткое замыкание на станции, а из-за взрыва без воды и света осталась часть города.