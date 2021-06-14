"Люди обгоревшие бегут": на АЗС в России прогремело несколько взрывов (видео)
Причиной огромного пожара, по словам спасателей, стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз.
В российском Новосибирске вспыхнул большой пожар на одной из местной АЗС, в результате которого пострадали не менее 24 человек.
Об этом пишут росСМИ.
По данным Lifeshot, пожар вспыхнул на АЗС, которая расположена в Новосибирске на Гусинобродском шоссе. Возгорание началось при заправке автомобиля, после чего прогремело несколько взрывов.
Площадь пожара составила свыше 1000 квадратных метров, но угрозы жилым домам не было. Очевидец, которая засняла крупный пожар на АЗС, на видео заявила, что с места ЧП убегали обгоревшие люди.
"Боже мой, люди обгоревшие бегут", — заявила женщина, снимая видео.
Один из очевидцев даже заснял, как после взрыва на АЗС в Новосибирске на несколько сотен метров отлетела цистерна с топливом.
По данным Telegram-канала Baza, при взрыве на АЗС в Новосибирске пострадали не менее 22 человек, восемь из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
"Мощность взрыва была такова, что тяжёлую цистерну, весом в несколько тонн, отбросило в сторону на почти 300 метров", — добавили журналисты.
Telegram-канал Mash сообщает, что в результате пожара и нескольких взрывов на АЗС в Новосибирске пострадали не менее 24 человек.
"Из них 5 на амбулаторном лечении, 7 человек — в тяжелом состоянии, а 12 — получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших есть девятилетняя девочка. Все люди находятся в ожоговом отделении", — подчеркивают журналисты.
Открытое возгорание на территории АЗС спасатели уже ликвидировали. Следком РФ возбудил уголовное дело по пункту "В" ч. 2 ст. 238 УК РФ.
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