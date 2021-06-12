В Одессе произошел взрыв на электроподстанции, часть города без света и воды (видео)

По предварительным данным, причиной ЧП стали сильные дожди, вызвавшие короткое замыкание на станции.

В Одессе вечером, 12 июня, по предварительным данным, произошел взрыв на подстанции "Чумка".

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Как пишет местный ресурс 048.ua, в результате взрыва часть города осталась без света, кроме того, во многих домах прекратилась подача воды.

Сообщается, что причиной взрыва и пожара мог стать сильный дождь, из-за чего на электроподстанции произошло короткое замыкание.

В частности, без электричества сейчас жители района Черемушки, частично – Фонтана, а также центра Одессы.

Из-за отсутствия электроэнергии не работают насосы, качающие воду, поэтому многим жителям города-миллионника приходится обходиться без воды.

Подразделения ГСЧС тушат возгорание, сроки восстановления подачи электроэнергии и воды пока не сообщаются.

[ + – ] ЧП в Одессе

По информации компании "Инфоксводоканал", отвечающей за водоснабжение и водоотведение Одессы и близлежащих населенных пунктов области, в связи с аварией на городских электросетях обесточена водонасосная станция ​​"Главная", а также резервные вводы электроснабжения.

"Отсутствует связь с колл-центром, могут наблюдаться помехи с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе", – сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошел взрыв гранаты, которому предшествовала потасовка в компании молодых людей. Госпитализировать пришлось троих человек, еще нескольким оказали помощь на месте.

Также мы писали, что в Северодонецке 9-летний ребенок травмировался из-за взрыва на детской площадке. Взрывоопасных предметов было несколько, дети спрятали их в кустах возле жилого дома.