В Харькове произошел взрыв, есть раненые (фото, видео)

Инциденту якобы предшествовала потасовка в компании молодых людей. Госпитализировать пришлось троих человек, еще нескольким оказали помощь на месте.

В Харькове на перекрестке улиц Гольдберговской и проспекта Гагарина произошел взрыв. Об этом сообщает Суспільне.

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Происшествие произошло вечером, на месте работают сотрудники полиции и ГСЧС со скорой. По словам очевидцев, событие произошло недалеко от супермаркета "Таврия". Раненые отбежали к магазину, крича о помощи.

Состояние раненых неизвестно, троих увезла скорая помощь, а нескольким оказали помощь на месте.

По словам спикера Нацполиции Елены Баранник, ранения у людей без угрозы для жизни.

По информации телеграм-канала "ХХ" в компании молодых людей произошла потасовка. Один из них бросил в толпу гранату. Также повреждения получила машина, стоявшая неподалеку.

На опубликованном видео в "Труха" видно, что у одного из пострадавших разбита голова.

Напомним, во время драки в Харькове семейная пара чуть не задушила девочку. Из-за развода они не могли решить, у кого останется ребенок.