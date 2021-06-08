В Харькове родители чуть не задушили девочку во время драки (видео)

Маленькую девочку едва не задушили в ходе ожесточенных разборок между ее матерью, отцом и дедушкой из-за грядущего развода.

В Харькове открыли уголовное производство из-за драки супругов, которые со скандалом "делили" ребенка при разводе. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба региональной полиции.

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Мужчина и женщина подрались в лесопосадке, пытаясь решить, с кем останется их маленькая дочь. Очевидец выложил видео, на котором отец схватил ребенка, лежа на земле, прижал к себе и едва не задушил, чтобы не отдавать жене. Девочка начала плакать, однако и это не заставило мужчину ее отпустить.

Как сообщил очевидец, в драке также участвовал свекр, который стал на сторону сына и помогал ему удерживать дочь. В итоге мужчина, пытавшийся освободить ребенка из захвата, получил травму — ему помогли медики "скорой помощи".

"Позвонила мама ребёнка со словами «помоги». Я приехал и увидел как маму ребёнка душит свекр, а дочь ее душит отец", — рассказал свидетель телеграм-каналу "Харьков Life".

Позже он обратился в Харьковское районное управление полиции с заявлением об избии. В свою очередь, отец ребенка пожаловался, что очевидец применил против него слезоточивый газ. Правоохранители открыли два уголовных производства по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений и расследуют обстоятельства конфликта.

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