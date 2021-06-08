У Харкові батьки ледь не задушили дівчинку під час бійки (відео)

Маленьку дівчинку ледь не задушили в ході запеклих розборок між її матір'ю, батьком і дідусем через прийдешнє розлучення.

У Харкові відкрили кримінальне провадження через бійку подружжя, які зі скандалом "ділили" дитини при розлученні. Про це на офіційному сайті повідомила пресслужба регіональної поліції.

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Чоловік і жінка побилися в лісопосадці, намагаючись вирішити, з ким залишиться їхня маленька дочка. Очевидець виклав відео, на якому батько схопив дитину, лежачи на землі, притиснув до себе і ледь не задушив, щоб не віддавати дружині. Дівчинка почала плакати, однак і це не змусило чоловіка її відпустити.

Як повідомив очевидець, у бійці також брав участь свекор, який став на бік сина і допомагав йому утримувати дочку. У результаті чоловік, який намагався звільнити дитину із захоплення, отримав травму — йому допомогли медики "швидкої допомоги".

"Зателефонувала мама дитини зі словами «допоможи». Я приїхав і побачив, як маму дитини душить свекор, а дочку її душить батько", — розповів свідок телеграм-каналу "Харків Life".

Пізніше він звернувся до Харківського районного управління поліції із заявою про побої. У свою чергу, батько дитини поскаржився, що очевидець застосував проти нього сльозогінний газ. Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень і розслідують обставини конфлікту.

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