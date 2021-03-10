Воспитатели унизили ребенка из-за того, что отец не сдал деньги на подарок к 8 Марта (фото)

Виновные уже получили выговоры, а в историю вмешался президент Владимир Зеленский.

В одном из садиков в Черновцах разразился скандал, после того, как воспитатели во время празднования 8 Марта демонстративно отсадили ребенка отдельно от других детей и сфотографировали, чтобы показать фото отцу, который не сдал деньги на подарок к празднику, передает местное издание "Чернівецький промінь".

Фото дочки в Facebook опубликовал папа Маргариты Игорь Лесько. Правда, после резонанса он ограничил доступ к публикации или вовсе удалил ее, однако скрин сообщения и фото сохранились в сети.

"Садик № 42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует? Это фото — обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно скинули мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас, "педагоги", оставит без работы", – говорилось в публикации.

Фото: Скриншот

"Родители собирали деньги на 8 марта. Поздравили девочек. Моего ребенка не поприветствовали демонстративно. Можно было вывести ее из группы, позвонить и сказать: «Заберите ребенка раньше», или еще как-то решить эту ситуацию педагогически. Они поздравили при всех, а мой ребенок сидел и плакал", – приводит слова отца ИА АСС.

Позже в комментарии журналистам мужчина рассказал, что виновные уже понесли наказание в виде выговоров, но комитеты и "сборы" никуда не денутся. Однако его ребенка унижать уже никто не будет.

В свою очередь заведующая детсадом Алина Колыбняк рассказала информагентству, что, со слов воспитателей она знает, что фото специально якобы никто не присылал.

"В садике деньги никто не собирает. Все, что делает родительский комитет, он делает по своему усмотрению. Они имеют свои группы в соцсетях и там общаются. Их никто ни к чему не обязывает", – заявила она, пообещав детальнее разобраться в ситуации и дать более широкий комментарий.

Пообещали разобраться в ситуации и в Управлении образования Черновицкого городского совета.

"Жду объяснений от работников заведения. Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия. Почему не выполняется? Спрошу об этом директора, работников садика" – заявила журналистам заместитель начальника управления образования и науки мэрии Нина Витковская, которая также является начальником отдела дошкольного образования.

Она отметила, что сотрудники сада неправильно донесли информацию родителям, проигнорировав требования законодательства, и виновные теперь будут привлечены к админответственности.

На этом история с девочкой не закончилась. Маргариту поздравили с праздником от имени президента Владимира Зеленского. Для этого ребенка вместе с отцом позвали в облгосадминистрацию, где Сергей Осачук, руководитель ОГА, вручил девочке куклу, а также пакет с подарком. Чиновник сказал, что президент узнал о ситуации и отреагировал.

"Владимир Зеленский увидел сообщение о неприятной ситуации в черновицком садике и попросил поздравить от имени Президента девочку Маргариту, ведь этот праздник должен нести только радость", – пояснил он.

Напомним, несколько лет назад в харьковской школе №151 члены родительского комитета оставили без торта 11-летнюю ученицу, которая не принесла деньги на торт по случаю начала осенних каникул.