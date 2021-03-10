У дитсадку принизили дитину через те, що батько не здав гроші на подарунок до 8 березня (фото)

Винні вже отримали догани, а в історію втрутився президент Володимир Зеленський.

В одному із садочків у Чернівцях вибухнув скандал, після того, як вихователі під час святкування 8 Березня демонстративно відсадити дитину окремо від інших дітей і сфотографували, щоб показати фото батькові, який не здав гроші на подарунок до свята, передає місцеве видання "Чернівецький промінь" .

Фото доньки у Facebook опублікував тато Маргарити Ігор Лесько. Правда, після резонансу він обмежив доступ до публікації або зовсім видалив її, однак скрін повідомлення і фото збереглися в мережі.

"Садок № 42 "Перлинка". Не здав гроші на чергові побори від "комітету" в групу, і вони вирішили демонстративно принизити мою дівчинку. У нас же начебто заборонені всякі комітети, збори і все таке, СРСР же давно не існує? Це фото — зворотний доказ. Дитина залишилася без подарунку, і демонстративно скинули мені фото з приниженням її гідності. Спасибі, це зробить її сильнішою, а вас, "педагоги", залишить без роботи", — говорилося в публікації.

Фото: Скриншот

"Батьки збирали гроші на 8 березня. Привітали дівчаток. Мою дитину не привітали демонстративно. Можна було вивести її з групи, зателефонувати і сказати: «Заберіть дитину раніше», або ще якось вирішити цю ситуацію педагогічно. Вони привітали при всіх, а моя дитина сиділа і плакала", — наводить слова батька ІА АСС.

Пізніше в коментарі журналістам чоловік розповів, що винні вже понесли покарання у вигляді доган, але комітети і "збори" нікуди не дінуться. Однак його дитину принижувати вже ніхто не буде.

У свою чергу завідувачка дитсадком Аліна Колибняк розповіла інформагентству, що, зі слів вихователів, вона знає, що фото спеціально нібито ніхто не надсилав.

"У садку гроші ніхто не збирає. Усе, що робить батьківський комітет, він робить на свій розсуд. Вони мають свої групи в соцмережах і там спілкуються. Їх ніхто ні до чого не зобов'язує", — заявила вона, пообіцявши детальніше розібратися в ситуації і дати трошки ширший коментар.

Пообіцяли розібратися в ситуації і в Управлінні освіти Чернівецької міської ради.

"Чекаю пояснень від працівників закладу. Звичайно, це неправильно, оскільки ніяких подарунків до 8 березня ніхто не повинен робити. Батьки повинні робити їх вдома, а не в закладі. Такий збір коштів не дозволений. У нас є і відповідний наказ про заборону збору коштів на будь-які заходи. Чому не виконується? Спершу це про директора, працівників садка" — заявила журналістам заступник начальника управління освіти і науки мерії Ніна Вітковська, яка також є начальником відділу дошкільної освіти.

Вона зазначила, що співробітники садку неправильно донесли інформацію батькам, проігнорувавши вимоги законодавства, і винні тепер будуть притягнуті до адмінвідповідальності.

На цьому історія з дівчинкою не закінчилася. Маргариту привітали зі святом від імені президента Володимира Зеленського. Для цього дитину разом з батьком покликали в облдержадміністрацію, де Сергій Осачук, керівник ОДА, вручив дівчинці ляльку, а також пакет з подарунком. Чиновник сказав, що президент дізнався про ситуацію і відреагував.

"Володимир Зеленський побачив повідомлення про неприємну ситуацію в чернівецькому садочку і попросив привітати від імені Президента дівчинку Маргариту, адже це свято має нести тільки радість", — пояснив він.

Нагадаємо, що кілька років тому в харківській школі №151 члени батьківського комітету залишили без торта 11-річну ученицю, яка не принесла гроші на торт з нагоди початку осінніх канікул.