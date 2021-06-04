В Киеве таксист забрызгал женщину газовым баллончиком на глазах у ребенка (видео)

Водитель агрессивно отреагировал на замечание и попытался скрыться, не дожидаясь полиции, утверждает пассажирка.

В Киеве таксист якобы набросился на пассажирку с ребенком и забрызгал ей лицо баллончиком. Об этом клиентка рассказала в сообществе "Киев Оперативный" утром 4 июня.

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Как утверждает киевлянка, она вызвала такси через приложение Bolt, чтобы вместе с дочерью поехать в школу на собрание. Как только мать с девочкой сели в машину марки Ford, водитель начал возмущаться, что при вызове клиентка не указала необходимость детского кресла.

Столкнувшись с грубостью, пассажирка отказалась от поездки и покинула салон автомобиля, однако водитель начал требовать денег за ложный вызов и нецензурно выражаться в адрес собеседницы. По словам женщины, она попыталась возмутиться и стала жертвой нападения.

"Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себя так вести при 6-летнем ребёнке в ответ услышала "скажи спасибо, что не дал тебе п*зды и не забрызгал баллончиком", — рассказала клиентка. — "Не долго думая после этой фразы водитель выскочил из машины и все таки забрызгал мне лицо (в это время ребёнок стоял возле меня!)".

[ + – ] Пост киевлянки о таксисте Фото: Скриншот

Женщина заявила, что тут же начала вызывать полицию, а водитель применил баллончик во второй и попытался уехать с места происшествия. По звонку к семейству примчался муж пассажирки, который остановил таксиста и тоже попытался вызвать правоохранителей, тем временем к машине подошла очевидица и пообещала дать показания об инциденте.

"Я стала возле капота, чтоб водитель не скрылся. Когда водитель понял, что полиция приедет — он начал движение авто на меня", — сообщила женщина. — "Я начала терять сознание, меня муж подхватил и забрал на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал".

В дополнение своих слов киевлянка приложила фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен водитель вместе автомобилем. Она отметила, что подала жалобу в службу поддержки Bolt и уже написала заявление в полицию.

В комментариях пользователи предположили, что мать могла спровоцировать агрессию водителя, но осудили применение баллончика. Комментаторы также отметили дефицит машин такси с установленными детскими креслами.

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