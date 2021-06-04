У Києві таксист забризкав жінку газовим балончиком на очах у дитини (відео)

Водій агресивно відреагував на зауваження і спробував сховатися, не чекаючи поліції, стверджує пасажирка.

У Києві таксист нібито накинувся на пасажирку з дитиною і забризкав їй обличчя балончиком. Про це клієнтка розповіла в співтоваристві "Київ Оперативний" вранці 4 червня.

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Як стверджує киянка, вона викликала таксі через додаток Bolt, щоб разом із дочкою поїхати в школу на збори. Щойно мати з дівчинкою сіли в машину марки Ford, водій почав обурюватися, що під час виклику клієнтка не вказала необхідність дитячого крісла.

Зіткнувшись з грубістю, пасажирка відмовилася від поїздки і покинула салон автомобіля, однак водій почав вимагати гроші за помилковий виклик і нецензурно висловлюватися на адресу співрозмовниці. За словами жінки, вона спробувала обуритися і стала жертвою нападу.

"Коли я поцікавилася, чому він дозволяє собі так поводитися у присутності 6-річної дитини у відповідь почула "скажи спасибі, що не дав тобі п*зди і не забризкав балончиком", — розповіла клієнтка. — "Не довго думаючи після цієї фрази водій вискочив із машини і все таки забризкав мені обличчя (в цей час дитина стояла поряд зі мною!)".

[ + – ] Допис киянки про таксиста Фото: Скриншот

Жінка заявила, що одразу ж почала викликати поліцію, а водій застосував балончик вдруге і спробував виїхати з місця події. Після дзвінка до сімейства примчав чоловік пасажирки, який зупинив таксиста і теж спробував викликати правоохоронців, тим часом до машини підійшла очевидиця і пообіцяла дати свідчення про інцидент.

"Я стала біля капота, щоб водій не втік. Коли водій зрозумів, що поліція приїде — він почав рух авто на мене", — повідомила жінка. — "Я почала втрачати свідомість, мене чоловік підхопив і забрав на тротуар. Водій цим скористався і моментально поїхав".

На додаток своїх слів киянка доклала фотографії та відеозаписи, на яких зображений водій разом з автомобілем. Вона зазначила, що подала скаргу в службу підтримки Bolt і вже написала заяву в поліцію.

У коментарях користувачі припустили, що мати могла спровокувати агресію водія, але засудили застосування балончика. Коментатори також зазначили дефіцит машин таксі з встановленими дитячими кріслами.

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