Таксист выдворил из машины Ульяну Супрун с мужем за то, что та хотела открыть окна

Бывшая руководительница Минздрава ездит зимой с открытыми окнами и всем советует.

Таксист "Uber" попросил покинуть автомобиль бывшую и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун вместе с ее супругом Марком Супрун, за то, что та настаивала на открытых окнах в машине. Ситуация произошла поздно вечером в воскресение, 28 декабря.

Большой пост об этом Супрун опубликовала у себя на Facebook.

"Меня с Марком таксист Uber попросил выйти из авто на полпути к пункту назначения. Как думаете, какая причина? Мы нахамили водителю? Мы неадекватно вели себя? Мы попросили открыть окно на 2 сантиметра? К сожалению, правильным является последний вариант", – написала Супрун.

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По словам Супрун, ученые доказали, что вероятность подхватить коронавирус в такси меньше, если ездить с открытыми окнами: "Та модель, которая демонстрировала поток воздуха при открытых окнах, показала низкую концентрацию воздушных частиц, которые теоретически могут передавать вирус между людьми".

В связи с опасениями заболеть Супрун теперь всегда ездит с открытыми окнами: "Исходя из этой информации мы с Марком каждый раз, как заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. Сегодня поступили так же – попросили опустить стекло на одном окне на 2 сантиметра ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть".

Экс-руководительница Минздрава отметила, что они продолжили требовать открыть окна, однако водитель стоял на своем: "Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать, а предложил выйти на полпути из авто".

"Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19", – заключила бывшая чиновница.

Напомним, на днях Супрун рассказала, как надо "декоммунизировать" домашние аптечки.