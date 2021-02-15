В Харькове из сумки, которую доставлял таксист, выползла змея (фото)

Таксист взял на доставку сумку, в которой вместо указанных пирожных оказалась змея.

В Харькове сотрудник одной из службы такси наткнулся на необычное содержимое посылки. В сумке, которую нужно было перевезти, оказалась змея. Об этом сообщает телеграм-канал "ТРУХА Харьков".

"Взял заказ "доставка". Сказали, что пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, в пути эта хе**я начала вылазить из сумки. Потом вылезла полностью", — говорит шокированный таксист.

Со слов комментаторов события, судя по фото змея скорее всего неядовитая — питон или удав. При этом питон все равно предоставляет угрозу для жизни человека. Его силы хватило бы для удушения человека.

Неизвестно, довез ли водитель находку до точки назначения, как и дальнейшая судьба змеи.

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Напомним, ранее в Киеве через вентиляцию в квартиру проникла змея.