У Харкові із сумки, яку доставляв таксист, виповзла змія (фото)

Таксист взяв на доставку сумку, у якій замість зазначених тістечок опинилася змія.

У Харкові співробітник однієї зі служби таксі натрапив на незвичайне вміст посилки. У сумці, яку потрібно було перевезти, опинилася змія. Про це повідомляє телеграм-канал "ТРУХА Харків".

"Узяв замовлення "доставка". Сказали, що тістечка потрібно передати. Ну, ок, поїхав, у дорозі ця хе ** я почала вилазити із сумки. Потім вилізла повністю", — говорить шокований таксист.

За словами коментаторів події, судячи з фото змія швидше за все неотруйна — пітон чи удав. При цьому пітон все одно надає загрозу для життя людини. Його сили вистачило б для удушення людини.

Невідомо, чи довіз водій знахідку до точки призначення, як і подальша доля змії.

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