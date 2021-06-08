У Харкові стався вибух, є поранені (фото, відео)

Інциденту нібито передувала бійка в компанії молодих людей. Госпіталізувати довелося трьох людей, ще кільком надали допомогу на місці.

У Харкові на перехресті вулиць Гольдбергівській і проспекту Гагаріна стався вибух. Про це повідомляє Суспільне.

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Пригода сталася ввечері, на місці працюють співробітники поліції і ДСНС зі швидкої. За словами очевидців, подія сталася недалеко від супермаркету "Таврія". Поранені відбігли до магазину, кричачи про допомогу.

Стан поранених невідомий, трьох забрала швидка допомога, а кільком надали допомогу на місці.

За словами спікера Нацполіції Олени Баранник, поранення в людей без загрози для життя.

За інформацією телеграм-каналу "ХХ", у компанії молодих людей сталася бійка. Один з них кинув у натовп гранату. Також пошкодження отримала машина, що стояла неподалік.

На опублікованому відео в "Труха" видно, що в одного з потерпілих розбита голова.

Нагадаємо, під час бійки в Харкові сімейна пара ледь не задушила дівчинку. Через розлучення вони не могли вирішити, у кого залишиться дитина.