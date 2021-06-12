В Одесі стався вибух на електропідстанції, частина міста без світла і води (відео)

За попередніми даними, причиною НП стали сильні дощі, що викликали коротке замикання на станції.

В Одесі ввечері, 12 червня, за попередніми даними, стався вибух на підстанції "Чумка".

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Як пише місцевий ресурс 048.ua, в результаті вибуху частина міста залишилася без світла, крім того, у багатьох будинках припинилася подача води.

Повідомляється, що причиною вибуху і пожежі міг стати сильний дощ, через що на електропідстанції сталося коротке замикання.

Зокрема, без електрики зараз жителі району Черемушки, частково – Фонтана, а також центру Одеси.

Через відсутність електроенергії не працюють насоси, що качають воду, тому багатьом жителям міста-мільйонника доводиться обходитися без води. Підрозділи ДСНС гасять загоряння, терміни відновлення подачі електроенергії і води поки не повідомляються.

[ + – ] НП в Одесі

За інформацією компанії "Інфоксводоканал", що відповідає за водопостачання та водовідведення в Одесі та прилеглих населених пунктах області, в зв'язку з аварією на міських електромережах знеструмлена водонасосна станція "Головна", а також резервні вводи електропостачання.

"Відсутній зв'язок з колл-центром, можуть з'являтися певні перешкоди з водопостачанням в центральній частині міста і в Малиновському районі", – повідомили в організації.

Раніше повідомлялося, що в Харкові стався вибух гранати, якому передувала бійка в компанії молодих людей. Госпіталізувати довелося трьох людей, ще кільком надали допомогу на місці.

Також ми писали, що в Сєвєродонецьку 9-річна дитина травмувався через вибух на дитячому майданчику. Вибухонебезпечних предметів було кілька, діти сховали їх у кущах біля житлового будинку.