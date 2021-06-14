"Люди обгорілі біжать": на АЗС у Росії прогриміли кілька вибухів (відео)

Причиною великої пожежі, за словами рятувальників, став незаземлений під час зливу газу автомобіль-газовоз.

У російському Новосибірську спалахнула велика пожежа на одній з місцевих АЗС, унаслідок якого постраждали не менше 24 осіб.

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Про це пишуть РосЗМІ.

За даними Lifeshot, пожежа спалахнула на АЗС, яка розташована в Новосибірську на Гусинобродському шосе. Займання почалося під час заправки автомобіля, після чого пролунали кілька вибухів.

[ + – ] Вибух на АЗС у Новосибірську

Площа пожежі склала понад 1 000 квадратних метрів, але загрози житловим будинкам не було. Очевидиця, яка зняла велику пожежу на АЗС, на відео заявила, що з місця НП тікали обгорілі люди.

"Боже мій, люди обгорілі біжать", — заявила жінка, знімаючи відео.

[ + – ] Пожежа на АЗС у Новосибірську

Один з очевидців навіть зняв, як після вибуху на АЗС у Новосибірську на кілька сотень метрів відлетіла цистерна з паливом.

[ + – ] Пожежа на АЗС у Новосибірську

За даними Telegram-каналу Baza, під час вибуху на АЗС у Новосибірську постраждали не менше 22 людей, вісім із них знаходяться в реанімації у важкому стані.

"Потужність вибуху була така, що важку цистерну, вагою кілька тонн, відкинуло в сторону на майже 300 метрів", — додали журналісти.

[ + – ] Пожежа на АЗС у Новосибірську

Telegram-канал Mash повідомляє, що внаслідок пожежі та кількох вибухів на АЗС у Новосибірську постраждали не менше 24 осіб.

"З них 5 на амбулаторному лікуванні, 7 осіб — у важкому стані, а 12 — отримали травми середнього ступеня тяжкості. Серед постраждалих є дев'ятирічна дівчинка. Усі люди знаходяться в опіковому відділенні", — підкреслюють журналісти.

Відкрите загоряння на території АЗС рятувальники вже ліквідували. Слідком РФ порушив кримінальну справу за пунктом "В" ч. 2 ст. 238 КК РФ.

[ + – ] Пожежа на АЗС у Новосибірську

Раніше Фокус повідомляв, що на ринку в Китаї пролунав потужний вибух. Попередньою причиною трагедії називають витік газу, а внаслідок вибуху загинули не менше 12 осіб.

Також Фокус розповідав, що в Одесі стався вибух на електропідстанції. Причиною НП стали сильні дощі, що викликали коротке замикання на станції, а через вибух без води та світла залишилася частина міста.