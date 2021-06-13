На рынке в Китае прогремел взрыв, есть погибшие (фото, видео)

Предварительной причиной трагедии называют утечку газа. Всего в результате взрыва погибли 12 человек, еще 150 пришлось госпитализировать.

На рынке в городе Шиянь (провинция Хубэй, Китай) произошел сильный взрыв газа, из-за которого погибли 12 человек. Всего известно о 150 пострадавших, из которых по меньшей мере 37 находятся в тяжелом состоянии. Все они были госпитализированы.

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Об этом со ссылкой на спасателей сообщают центральное телевидение Китая и государственное информагентство "Синьхуа".

Инцидент произошел в воскресенье, 13 июня, примерно в 6:30 по местному времени (01:30 по киевскому времени). Из-за взрыва было разрушено здание, в котором находился рынок. В результате хлопка были уничтожены около 40 киосков.

Сообщается, что точной причины взрыва пока не установлено, однако это могло произойти из-за утечки газа.

Местные власти продолжают поисково-спасательную операцию.

[ + – ] Взрыв газа в городе Шиянь, Китай (видео)

[ + – ] Взрыв газа в городе Шиянь, Китай (13 июня) [ + – ] Взрыв газа в городе Шиянь, Китай (13 июня) [ + – ] Взрыв газа в городе Шиянь, Китай (13 июня) [ + – ] Взрыв газа в городе Шиянь, Китай (13 июня) [ + – ] Взрыв газа в городе Шиянь, Китай (13 июня) [ + – ] Взрыв газа в городе Шиянь, Китай (13 июня)

Напомним, в марте в китайской деревне Минцзин около Гуанчжоу мужчина устроил взрыв в офисном помещении, из-за которого, помимо него, погибли четыре человека. Сообщалось, что на такой шаг смертник пошел из-за отнятого земельного участка.

Ранее в Китае произошел взрыв на газовом заводе, из-за которого погибли 12 человек.