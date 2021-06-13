На ринку в Китаї прогримів вибух, є загиблі (фото, відео)

Попередньою причиною трагедії називають витік газу. Всього в результаті вибуху загинули 12 осіб, ще 150 довелося госпіталізувати.

На ринку в місті Шиян (провінція Хубей, Китай) стався сильний вибух газу, через який загинули 12 осіб. Всього відомо про 150 постраждалих, з яких щонайменше 37 перебувають у важкому стані. Всі вони були госпіталізовані.

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Про це з посиланням на рятувальників повідомляють центральне телебачення Китаю і державне інформагентство "Сіньхуа".

Інцидент стався в неділю, 13 червня, приблизно о 6:30 за місцевим часом (01:30 за київським часом). Через вибух було зруйновано будівлю, в якій знаходився ринок. В результаті інциденту були знищені близько 40 кіосків.

Повідомляється, що точної причини вибуху поки не встановлено, проте це могло статися через витік газу.

Місцева влада продовжує пошуково-рятувальну операцію.

[ + – ] Вибух газу в місті Шиян, Китай (13 червня) [ + – ] Вибух газу в місті Шиян, Китай (13 червня) [ + – ] Вибух газу в місті Шиян, Китай (13 червня) [ + – ] Вибух газу в місті Шиян, Китай (13 червня) [ + – ] Вибух газу в місті Шиян, Китай (13 червня) [ + – ] Вибух газу в місті Шиян, Китай (13 червня)

Нагадаємо, у березні в китайському селі Мінцзін близько Гуанчжоу чоловік влаштував вибух в офісному приміщенні, через який, крім нього, загинули чотири людини. Повідомлялося, що на такий крок смертник пішов через забрану земельну ділянку.

Раніше в Китаї стався вибух на газовому заводі, через який загинули 12 людей.