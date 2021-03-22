В Китае смертник подорвал себя в офисном здании, есть жертвы (видео)

Местный житель подорвал себя, утверждают журналисты, якобы из-за отнятого земельного участка.

В китайской деревне Минцзин около Гуанчжоу мужчина устроил взрыв в офисном помещении, погибли пять человек, в том числе смертник. Об этом сообщает Reuters.

По сообщениям полицейских, еще пять человек получили ранения.

"Все раненые были отправлены в больницу для лечения, и дело находится в стадии дальнейшего расследования", — заявили в полиции, добавив, что предварительные результаты показали, что подозреваемым был 59-летний местный житель по фамилии Ху, который скончался на месте происшествия.

Местное издание "Hk.on.cc" сообщает, что взрыв произошел на втором этаже здания, обрушились балки, потолок и стены. Два заместителя мэра города впоследствии заявили, что мужчина внезапно вошел в офисное здание с бомбой на спине и взорвался.

Издание пишет, что смертником оказался местный житель, который конфликтовал с общественным комитетом. У него отобрали участок земли, что могло стать мотивом преступления. Комитет находился в офисном здании, где прогремел взрыв.

Внимание, видео содержит шокирующие кадры.

Напомним, в Боярке произошел взрыв 16 марта. Он разворотил забор возле дома, повредил четыре близстоящих автомобиля и трансформатор — коммунальщикам пришлось ремонтировать систему электроснабжения. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, полицейские, взрывотехники, прокуроры, криминалисты и кинологи.

Полицейские провели следственные мероприятия и выяснили, что на месте взрыва погиб 34-летний уроженец Крыма, который жил в Киеве. По данным следователей, в Боярке жила бывшая подруга покойного, которая заняла у него деньги. Недавно молодые люди поссорились, и женщина отказалась возвращать долг.