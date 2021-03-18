"Отказалась отдавать деньги": полиция раскрыла новые обстоятельства взрыва в Боярке

Следствие предполагает, что погибший решил расправиться с бывшей подругой после ссоры.

Правоохранители выяснили причины и новые обстоятельства трагического взрыва в Боярке. Отдел коммуникации передал слова начальника Национальной полиции Киевской области Андрея Небитова на официальном сайте.

Полицейские провели следственные мероприятия и выяснили, что на месте взрыва погиб 34-летний уроженец Крыма, который жил в Киеве. По данным следователей, в Боярке жила бывшая подруга покойного, которая заняла у него деньги. Недавно молодые люди поссорились, и женщина отказалась возвращать долг.

"Тогда мужчина не нашел ничего лучшего, как отомстить. Он оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство", — отмечается в сообщении.

Мужчина приехал на такси на улицу Королюка, вышел из автомобиля, а через несколько минут раздался взрыв. Как выяснили полицейские, устройство взорвалось в его руках в считанных метрах от дома должницы. В рамках расследования правоохранители продолжают выяснять обстоятельства гибели человека и ожидают результатов экспертиз.

[ + – ] Схема взрывного устройства из Боярки Фото: Национальная полиция Киевской области

Ранее сообщалось, что взрыв в Боярке произошел 16 марта около 4 часов утра. Он разворотил забор возле дома, повредил четыре близстоящих автомобиля и трансформатор — коммунальщикам пришлось ремонтировать систему электроснабжения. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, полицейские, взрывотехники, прокуроры, криминалисты и кинологи.

Некоторые местные жители после взрыва выбежали на улицу и попытались понять, что же произошло. Они обнаружили фрагменты человеческого тела и обрывки одежды на значительном расстоянии от эпицентра.

"Там ничего не осталось. Там 120-й лег снаряд, посмотрите, какая воронка", — заявил один из горожан.

Писали также, что утром 17 марта взрыв прогремел в одном из отделений "Ощадбанка" в Днепре. Он повредил входную дверь, банкомат и внутреннее помещение. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут виновных. Вероятно, целью злоумышленников был именно банкомат, ведь на него пришелся эпицентр взрыва.