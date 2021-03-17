В Днепре неизвестные взорвали отделение "Ощадбанка", полиция ищет виновных (фото)

Руководству банка придется восстанавливать офисное помещение и ставить новый банкомат.

Ночью 17 марта в Днепре прогремел взрыв в отделении "Ощадбанка". Подробности и кадры с места происшествия опубликовал портал "Информатор".

Как сообщили местные жители, взрыв произошел в здании на проспекте Александра Поля около 3:20. По предварительным данным, эпицентр пришелся на банкомат у входа в отделение "Ощадбанка". На фотографиях можно заметить, что взрывная волна вынесла входную дверь, выбила стекла, разворотила банкомат и повредила интерьер.

[ + – ] "Ощадбанк" после взрыва в Днепре

К месту взрыва съехались сотрудники полиции, взрывотехники, следственно-оперативная группа, представители службы охраны. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут виновных. Информации о пострадавших пока нет.

[ + – ] Взрыв произошел в районе банкомата "Ощадбанка" Фото: Информатор

Ранее сообщали о взрыве, который в ночь на 16 марта произошел в городе Боярка Киевской области. Он повредил забор у жилого дома на улице Королюка, а также трансформатор и четыре автомобиля. Коммунальщикам пришлось восстанавливать электроснабжение.

Местные жители обнаружили вокруг места взрыва останки тела и разорванную одежду, полиция сообщила об одном пострадавшем. После того, как следственная группа и судебно-медицинские эксперты осмотрели территорию, правоохранители возбудили уголовное производство по признакам умышленного убийства.

Писали также о взрыве в квартире жилого дома на улице Коваленко в городе Кропивницкий, из-за которого пострадали два человека. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и локализовали пожар на площади 30 квадратных метров, пострадавших госпитализировали в больницу, а еще семь человек эвакуировали.

Сообщали также, что автомобиль с украинскими защитниками подорвался на неизвестном устройстве неподалеку от Водяного Донецкой области. В результате девять человек получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

20 февраля два человека погибли, а еще один получил серьезные травмы из-за взрыва в доме на улице Стрийской в Дрогобыче. Появилась информация, что скончались двое мужчин в возрасте 37 и 40 лет, а также женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.