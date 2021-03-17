У Дніпрі невідомі підірвали відділення "Ощадбанку", поліція шукає винних (фото)

Керівництву банку доведеться відновлювати офісне приміщення і ставити новий банкомат.

Вночі 17 березня в Дніпрі прогримів вибух у відділенні "Ощадбанку". Подробиці та кадри з місця події опублікував портал "Інформатор".

Як повідомили місцеві жителі, вибух стався в будівлі на проспекті Олександра Поля приблизно о 03:20. За попередніми даними, епіцентр припав на банкомат біля входу у відділення "Ощадбанку". На фотографіях можна помітити, що вибухова хвиля винесла вхідні двері, вибила скло, розвернула банкомат і пошкодила інтер'єр.

[ + – ] "Ощадбанк" після вибуху в Дніпрі

До місця вибуху з'їхалися співробітники поліції, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, представники служби охорони. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та шукають винних. Інформації про постраждалих поки немає.

[ + – ] Вибух стався поблизу банкомату "Ощадбанку" Фото: Информатор

Раніше повідомляли про вибух, який в ніч на 16 березня стався в місті Боярка Київської області. Він пошкодив паркан біля житлового будинку на вулиці Королюка, а також трансформатор і чотири автомобілі. Комунальникам довелося відновлювати електропостачання.

Місцеві жителі знайшли навколо місця вибуху останки тіла та розірваний одяг, поліція повідомила про одного постраждалого. Після того, як слідча група та судово-медичні експерти оглянули територію, правоохоронці порушили кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства.

Писали також про вибух у квартирі житлового будинку на вулиці Коваленко в місті Кропивницький, через який постраждали двоє людей. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце і локалізували пожежу на площі 30 квадратних метрів, постраждалих госпіталізували до лікарні, а ще сімох людей евакуювали.

Повідомляли також, що автомобіль з українськими захисниками підірвався на невідомому пристрої неподалік від Водяного Донецької області. Уналідок дев'ять осіб отримали травми, їх доставили в медичний заклад.

20 лютого двоє людей загинули, а ще один отримав серйозні травми через вибух у будинку на вулиці Стрийській у Дрогобичі. З'явилася інформація, що померли двоє чоловіків віком 37 і 40 років, а також жінка, яку госпіталізували у важкому стані. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.