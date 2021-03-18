"Відмовилася віддавати гроші": поліція розкрила нові обставини вибуху в Боярці

Слідство припускає, що загиблий вирішив розправитися з колишньою подругою після сварки.

Правоохоронці з'ясували причини і нові обставини трагічного вибуху в Боярці. Відділ комунікації передав слова начальника Національної поліції Київської області Андрія Нєбитова на офіційному сайті.

Поліцейські провели слідчі заходи і з'ясували, що на місці вибуху загинув 34-річний уродженець Криму, який жив у Києві. За даними слідчих, в Боярці жила колишня подруга покійного, яка позичила у нього гроші. Нещодавно молоді люди посварилися, і жінка відмовилася повертати борг.

"Тоді чоловік не знайшов нічого кращого, як помститися. Він обладнав майстерню, придбав необхідні речовини і зробив саморобний вибуховий пристрій", — наголошується в повідомленні.

Чоловік приїхав на таксі на вулицю Королюка, вийшов з автомобіля, а через кілька хвилин пролунав вибух. Як з'ясували поліцейські, пристрій вибухнув у його руках за лічені метри від будинку боржниці. У межах розслідування правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини загибелі людини і чекають результатів експертиз.

[ + – ] Схема вибухового пристрою з Боярки Фото: Національна поліція Київської області

Раніше повідомлялося, що вибух у Боярці стався 16 березня близько 4 години ранку. Він розвернув паркан біля будинку, пошкодив чотири ближніх автомобіля і трансформатор — комунальникам довелося ремонтувати систему електропостачання. На місці події працювали слідчо-оперативна група, поліцейські, вибухотехніки, прокурори, криміналісти та кінологи.

Деякі місцеві жителі після вибуху вибігли на вулицю і спробували зрозуміти, що ж сталося. Вони знайшли фрагменти людського тіла і шматки одягу на значній відстані від епіцентру.

"Там нічого не залишилося. Там 120-й ліг снаряд, подивіться, яка воронка", — заявив один з городян.

Писали також, що вранці 17 березня вибух прогримів в одному з відділень "Ощадбанку" у Дніпрі. Він пошкодив вхідні двері, банкомат і внутрішнє приміщення. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту і шукають винних. Імовірно, метою зловмисників був саме банкомат, адже на нього припав епіцентр вибуху.