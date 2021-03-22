У Китаї смертник підірвав себе в офісній будівлі, є жертви (відео)

Місцевий житель підірвав себе, стверджують журналісти, нібито через забрану земельну ділянку.

У китайському селі Мінцзін близько Гуанчжоу чоловік влаштував вибух в офісному приміщенні, загинули п'ятеро людей, у тому числі смертник. Про це повідомляє Reuters.

За повідомленнями поліцейських, ще п'ятеро людей отримали поранення.

"Усі поранені були відправлені до лікарні для лікування, і справа в стадії подальшого розслідування", — заявили в поліції, додавши, що попередні результати показали, що підозрюваним був 59-річний місцевий житель на прізвище Ху, який помер на місці події.

Місцеве видання "Hk.on.cc" повідомляє, що вибух стався на другому поверсі будівлі, обрушилися балки, стеля і стіни. Два заступники мера міста згодом заявили, що чоловік раптово увійшов в офісну будівлю з бомбою на спині і вибухнув.

Видання пише, що смертником виявився місцевий житель, який конфліктував з громадським комітетом. У нього відібрали ділянку землі, що могло стати мотивом злочину. Комітет розташовувався в офісній будівлі, де пролунав вибух.

Увага, відео містить шокуючі кадри.

Нагадаємо, що в Боярці стався вибух 16 березня. Він розвернув паркан біля будинку, пошкодив чотири автомобілі і трансформатор — комунальникам довелося ремонтувати систему електропостачання. На місці події працювали слідчо-оперативна група, поліцейські, вибухотехніки, прокурори, криміналісти та кінологи.

Поліцейські провели слідчі заходи і з'ясували, що на місці вибуху загинув 34-річний уродженець Криму, який жив у Києві. За даними слідчих, у Боярці жила колишня подруга покійного, яка позичила в нього гроші. Нещодавно молоді люди посварилися, і жінка відмовилася повертати борг.