В Китае из-за взрыва на газовом заводе погибли 12 человек

Взрыв произошел в воздухоразделительной установке газового завода Yima

В результате взрыва на газовом заводе в центральном Китае 12 человек погибли, 13 получили серьезные ранения, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Voice of America.

Отмечается, что взрыв произошел вечером в пятницу, 19 июля, в городе Йима, расположенном в провинции Хэнань. Взрывная волна разбила окна в 3 километрах от эпицентра и выбила двери внутри зданий.

Читайте также: Во Флориде мощный взрыв разрушил торговый центр

По данным местных СМИ, взрыв произошел в воздухоразделительной установке газового завода Yima компании Henan Coal Gas (Group) Co.

В поисково-спасательных работах участвуют около 270 человек.

Как ранее писал Фокус:

В Китае мальчик случайно подорвал канализационную шахту фейерверком. Инцидент попал на камеры наблюдения. В городском округе Чифэн ребенок поджег фейерверк и бросил его на тротуар, где как раз был канализационный люк. В результате произошедшего взрыва, тротуарная плитка разлетелась в стороны.