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В Китае из-за взрыва на газовом заводе погибли 12 человек

2019-07-20 14:36:42

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В Китае из-за взрыва на газовом заводе погибли 12 человек

Фото с сайта dailyasianage.com

Взрыв произошел в воздухоразделительной установке газового завода Yima

В результате взрыва на газовом заводе в центральном Китае 12 человек погибли, 13 получили серьезные ранения, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Voice of America.

Отмечается, что взрыв произошел вечером в пятницу, 19 июля, в городе Йима, расположенном в провинции Хэнань. Взрывная волна разбила окна в 3 километрах от эпицентра и выбила двери внутри зданий.

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По данным местных СМИ, взрыв произошел в воздухоразделительной установке газового завода Yima компании Henan Coal Gas (Group) Co.

В поисково-спасательных работах участвуют около 270 человек.

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