Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В Китае из-за взрыва на газовом заводе погибли 12 человек
2019-07-20 14:36:42
Фото с сайта dailyasianage.com
Взрыв произошел в воздухоразделительной установке газового завода Yima
В результате взрыва на газовом заводе в центральном Китае 12 человек погибли, 13 получили серьезные ранения, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Voice of America.
Отмечается, что взрыв произошел вечером в пятницу, 19 июля, в городе Йима, расположенном в провинции Хэнань. Взрывная волна разбила окна в 3 километрах от эпицентра и выбила двери внутри зданий.
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По данным местных СМИ, взрыв произошел в воздухоразделительной установке газового завода Yima компании Henan Coal Gas (Group) Co.
В поисково-спасательных работах участвуют около 270 человек.
Как ранее писал Фокус:
- В Китае мальчик случайно подорвал канализационную шахту фейерверком. Инцидент попал на камеры наблюдения. В городском округе Чифэн ребенок поджег фейерверк и бросил его на тротуар, где как раз был канализационный люк. В результате произошедшего взрыва, тротуарная плитка разлетелась в стороны.
- 3 июля во время празднования Дня Независимости в Минске, Беларусь, из-за взрыва салютной установки погибла женщина. Несколько человек получили ранения, также выбиты окна в жилых домах у места происшествия.
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