В Казахстане возле воинского склада произошел мощный взрыв (видео)

Сейчас на месте инцидента полыхает масштабный пожар. На место происшествия направили комиссию Минобороны.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 по киевскому времени) произошло возгорание возле одного из складов. Об этом со ссылкой на пресс-служба Минобороны Казахстана сообщило местное издание "24 Хабар".

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В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. "К тушению пожара привлечены пожарные команды на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты Жамбылской области", – говорится в сообщении. Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины пожара устанавливаются.

На место происшествия направлена комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра.

Фотографии и видео взрыва в соцсетях распространяют местные жители. Пожар от мощного взрыва виден за много километров от места ЧП.

Взрыв произошел возле города Тараз на военном объекте у границы с Кыргызстаном.

Напомним, 16 июля в Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв газовой трубы, из-за чего начался сильный пожар.

В российском Новосибирске 14 июня вспыхнул сильный пожар на одной из местной АЗС, в результате которого пострадали не менее 24 человек.