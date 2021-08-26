У Казахстані біля військового складу стався потужний вибух (відео)

Зараз на місці інциденту палає масштабна пожежа. На місце події спрямували комісію Міноборони.

У військовій частині, що дислокується в Байзакському районі Жамбилської області, приблизно о 19:00 (16:00 за київським часом) стався спалах біля одного зі складів. Про це з посиланням на пресслужбу Міноборони Казахстану повідомило місцеве видання "24 Хабар".

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Унаслідок пожежі стався вибух невстановлених предметів. "До гасіння пожежі залучені пожежні команди на гусеничних пожежних машинах. Їм сприяють пожежні розрахунки Жамбилської області", — йдеться в повідомленні. Ліквідація вогнища загоряння триває. Причини пожежі встановлюються.

На місце події спрямована комісія Міністерства оборони на чолі із заступником міністра.

Фотографії та відео вибуху в соцмережах поширюють місцеві жителі. Пожежу від потужного вибуху видно за багато кілометрів від місця НП.

Вибух стався біля міста Тараз на військовому об'єкті біля кордону з Киргизстаном.

Нагадаємо, 16 липня в Будьонівському районі окупованого Донецька стався вибух газової труби, через що почалася сильна пожежа.

У російському Новосибірську 14 червня спалахнула сильна пожежа на одній з місцевих АЗС, унаслідок якої постраждали не менше 24 осіб.