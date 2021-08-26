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У Казахстані біля військового складу стався потужний вибух (відео)

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Фото: стоп-кадр

Зараз на місці інциденту палає масштабна пожежа. На місце події спрямували комісію Міноборони.

У військовій частині, що дислокується в Байзакському районі Жамбилської області, приблизно о 19:00 (16:00 за київським часом) стався спалах біля одного зі складів. Про це з посиланням на пресслужбу Міноборони Казахстану повідомило місцеве видання "24 Хабар".

Унаслідок пожежі стався вибух невстановлених предметів. "До гасіння пожежі залучені пожежні команди на гусеничних пожежних машинах. Їм сприяють пожежні розрахунки Жамбилської області", — йдеться в повідомленні. Ліквідація вогнища загоряння триває. Причини пожежі встановлюються.

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На місце події спрямована комісія Міністерства оборони на чолі із заступником міністра.

Фотографії та відео вибуху в соцмережах поширюють місцеві жителі. Пожежу від потужного вибуху видно за багато кілометрів від місця НП.

Вибух стався біля міста Тараз на військовому об'єкті біля кордону з Киргизстаном.

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Нагадаємо, 16 липня в Будьонівському районі окупованого Донецька стався вибух газової труби, через що почалася сильна пожежа.

У російському Новосибірську 14 червня спалахнула сильна пожежа на одній з місцевих АЗС, унаслідок якої постраждали не менше 24 осіб.