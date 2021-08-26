Під час вибуху в Казахстані постраждали 60 осіб, серед них 11 військових (відео)

Наразі триває ліквідація пожежі. За інформацією Міноборони, на складі зберігаються боєприпаси, що не мають великої дальності розльоту.

На складі з інженерними боєприпасами поруч з військовою частиною в Жамбильській області відбулися шість вибухів, повідомила пресслужба міністерства оборони Казахстану.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Триває ліквідація пожежі. На складі зберігаються переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту", — йдеться в повідомленні.

Інженерні боєприпаси — це засоби інженерного озброєння, що містять у собі вибухові речовини і піротехнічні склади. Вони підрозділяються на засоби підриву, підривні заряди (подовжений заряд) та інженерні міни.

Військовослужбовці строкової служби, які проходять службу у військовій частині, на складі якої сталися вибухи, евакуйовані і розміщені в сусідніх військових частинах.

Як повідомили в адміністрації Жамбильської області, у результаті вибуху у військовій частині постраждали 60 осіб, з них 11 військовослужбовці.

За даними місцевого видання "Хабар 24", на місце події виїхали 16 бригад швидкої допомоги. Почалася евакуація жителів довколишніх сіл. Село Кайнар з населенням 250 чоловік розташоване на відстані менше 1 кілометра від військової частини. Евакуюють також жителів сіл Базарбай, Уш-Булак і Жанатурмис.

У Жамбильську область вилетіли міністри оборони і з надзвичайних ситуацій, заступник міністр внутрішніх справ. Про це повідомив президент Казахстану.

Працює оперативний штаб з ліквідації наслідків пожежі. Порушено кримінальну справу. Мобілізовані підрозділи МНС, МВС, МНС.

Тимчасово призупинено залізничне сполучення, оскільки склад у вогні розташований на відстані 250-300 метрів від залізничної лінії. На станцію Ушбулак, розташовану за 8-10 км від вогнища загоряння, прибув пожежний поїзд. Другий поїзд спрямований на станцію Шу.

Нагадаємо, у військовій частині, що дислокується в Байзацькому районі Жамбильської області, близько 19:00 (16:00 за київським часом) стався спалах біля одного зі складів.

Раніше Фокус повідомляв, що 16 липня в Будьоннівському районі окупованого Донецька стався вибух газової труби, через що почалася сильна пожежа.

У російському Новосибірську 14 червня спалахнула сильна пожежа на одній з місцевих АЗС, у результаті якого постраждали понад 24 осіб.