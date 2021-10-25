У столичному Гідропарку сталася пожежа (відео)

Біля берега загорівся дерев'яний будиночок. На місце події виїхали рятувальники з управління з надзвичайних ситуацій.

У Києві на Гідропарку спалахнула пожежа, дим від якої видно за кілометри. Як повідомляє видання "Сегодня", біля берега загорівся дерев'яний будиночок площею 20 на 10 метрів.

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У столичному управлінні ДСНС повідомляють про те, що на місце події виїхали рятувальники. За їхніми словами, незважаючи на те що, полум'я охопило весь будинок, загрози розповсюдження вогню на інші будівлі немає. Пожежники гасять полум'я.

Раніше повідомлялося, що 12 жовтня рано-вранці в центрі Києва розгорілася пожежа на даху житлового будинку. У гасінні були задіяні 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та приблизно 39 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС.

На базі відпочинку в Затоці в Одеській області ліквідували пожежу. Після прибуття рятувальників вогнем було охоплено чотири маленькі будинки, які належать базі відпочинку "Фелічіта".