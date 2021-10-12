У центрі Києва спалахнула потужна пожежа: чорний дим видно в різних частинах міста (відео)

Горить дах по вулиці Костьольній, 5 — це житловий будинок, який розташований зовсім поряд з Майданом Незалежності. Площа пожежі — 150 кв. м.

12 жовтня рано вранці в центрі Києва розгорілася пожежа на даху житлового будинку. Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Києві, про пожежу в будинку №5 по вулиці Костьольній стало відомо о 7:36.

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За даними Порталу київської нерухомості, йдеться про будівлю 1871 року побудови.

[ + – ] Якщо вірити Google Street View, горить будинок по вулиці Костьольній, 5 Фото: Скриншот

Судячи з кадрів, опублікованими очевидцями, будівля сусідить з Майданом Незалежності. Дим видно також на Європейській площі і в багатьох інших частинах столиці.

До місця пожежі прибули рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття вони з'ясували, що площа пожежі на даху становила близько 150 квадратних метрів.

Рятувальники почали гасити пожежу і станом на 08:14 вона була локалізована, після чого пожежні зайнялися її остаточною ліквідацією і евакуацією жителів.

В гасінні задіяні 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 39 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС .

Фокус раніше писав про те, що 6 жовтня у місті Балаклія (Харківська область) спалахнула серйозний пожежа. За словами місцевих жителів, інцидент міг статися через підпал очерету.

Нагадаємо також, що 1 жовтня в Києві загорілася Інженерна гімназія, яка знаходиться на вулиці Княжий затон, 12-А (Дарницький район столиці).