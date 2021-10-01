Евакуювали півтори тисячі дітей. У Києві загорілася Інженерна гімназія (фото, відео)
За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки в їдальні навчального закладу.
У п'ятницю, 1 жовтня, в Києві загорілася Інженерна гімназія, яка знаходиться на вулиці Княжий затон, 12-А (Дарницький район столиці), повідомляє пресцентр київської ДСНС.
Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що загоряння сталося в їдальні навчального закладу, вогонь поширився на площі 25 кв. м.
Адміністрація гімназії евакуювала учнів, усього з будівлі оперативно вивели 1 500 школярів.
Пожежу вдалося локалізувати і ліквідувати, загиблих і постраждалих немає. Причина події з'ясовується.
За інформацією Telegram-каналу "Київ Зараз", загоряння в гімназії могло виникнути внаслідок короткого замикання електричної проводки.
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