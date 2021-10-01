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Эвакуировали полторы тысячи детей. В Киеве загорелась Инженерная гимназия (фото, видео)

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Киев, пожар, гимназия,
Фото: ГСЧС | Пожар

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в столовой учебного заведения.

В пятницу, 1 октября в Киеве загорелась Инженерная гимназия, которая находится на улице Княжий затон, 12-А (Дарницкий район столицы), сообщает пресс-центр киевской ГСЧС.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что возгорание произошло в столовой учебного заведения, огонь распространился на площади 25 кв.м.

Администрация гимназии эвакуировала учащихся, всего из здания оперативно вывели 1 500 школьников.

Киев, гимназия, пожар,
Пожарный у входа в гимназию
Киев, гимназия, пожарная машина,
Пожарная машина у гимназии
Киев, гимназия, дым от пожара,
Дым от пожара
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Спасатели заходят в гимназию
Киев, гимназия, пожар,
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Киев, гимназия, дым от пожара,
Киев, гимназия, спасатели,

Пожар удалось локализовать и ликвидировать, погибших и пострадавших нет. Причина происшествия выясняется.

По информации Telegram-канала "Киев Сейчас", возгорание в гимназии могло возникнуть в результате короткого замыкания электрической проводки.

Пожар в киевской гимназии

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