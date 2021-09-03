В Киеве загорелся Костел Святого Николая: спасатели перекрыли улицу (фото, видео)
По предварительной информации, огонь охватил заднюю часть здания римско-католического костела. На месте работают 15 спасателей.
В Киеве на улице Большая Васильковская загорелся Костел Святого Николая. Об этом сообщает Зеркало Недели.
Как рассказывают журналисты, на месте ЧП уже работают три расчета спасателей ГСЧС.
По предварительной информации, загорелась задняя часть здания Костела Святого Николая. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.
Из-за пожара в римско-католическом костеле полностью перекрыта улица Большая Васильковская.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что на место ЧП приехали городские спасательные службы, 15 сотрудников ГСЧС и четыре единицы техники.
"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2", — говорится в сообщении.
Политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий утверждает, что спасателям удалось потушить пожар в Костеле Святого Николая. Информация о возгорании появилась в 22:14, а огонь ликвидировали в 22:26.
Ранее Фокус сообщал о сильном пожаре в многоэтажке под Киевом. В Броварах вспыхнул масштабный пожар в многоэтажном доме. Как рассказывали журналисты, сперва огонь вспыхнул в двух квартирах, после чего быстро распространился на крышу жилого здания.
Также Фокус рассказывал, что в Италии загорелся жилой дом, в котором находились 100 человек. Пожарные входили в одну квартиру за другой, выламывая двери, чтобы найти людей, которые могли остаться внутри здания.