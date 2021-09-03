В Киеве загорелся Костел Святого Николая: спасатели перекрыли улицу (фото, видео)

По предварительной информации, огонь охватил заднюю часть здания римско-католического костела. На месте работают 15 спасателей.

В Киеве на улице Большая Васильковская загорелся Костел Святого Николая. Об этом сообщает Зеркало Недели.

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Как рассказывают журналисты, на месте ЧП уже работают три расчета спасателей ГСЧС.

По предварительной информации, загорелась задняя часть здания Костела Святого Николая. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

Из-за пожара в римско-католическом костеле полностью перекрыта улица Большая Васильковская.

[ + – ] Пожар в Костеле Святого Николая

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что на место ЧП приехали городские спасательные службы, 15 сотрудников ГСЧС и четыре единицы техники.

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2", — говорится в сообщении.

Политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий утверждает, что спасателям удалось потушить пожар в Костеле Святого Николая. Информация о возгорании появилась в 22:14, а огонь ликвидировали в 22:26.

[ + – ] Пожар в Костеле Святого Николая

[ + – ] Пожар в Костеле Святого Николая

Ранее Фокус сообщал о сильном пожаре в многоэтажке под Киевом. В Броварах вспыхнул масштабный пожар в многоэтажном доме. Как рассказывали журналисты, сперва огонь вспыхнул в двух квартирах, после чего быстро распространился на крышу жилого здания.

Также Фокус рассказывал, что в Италии загорелся жилой дом, в котором находились 100 человек. Пожарные входили в одну квартиру за другой, выламывая двери, чтобы найти людей, которые могли остаться внутри здания.