В Милане горит 15-этажный дом, внутри 100 человек (видео)

На месте происшествия работают многочисленные пожарные команды, также подъехало много карет "скорой помощи".

Сильный пожар практически полностью уничтожил 15-этажное здание на южной окраине Милана (Италия), сообщает в воскресенье, 29 августа ANSA.

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Пожар начался около 17:45 по местному времени и продолжается до сих пор. Точное количество людей, которые все еще находятся в здании, неизвестно, но по предварительным данным внутри горящего здания около ста человек.

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На улице находятся сотни людей, в том числе жильцы дома и многочисленные зеваки, а от здания продолжает подниматься в небо густой столб черного дыма.

"Мы почувствовали запах дыма и сразу же убежали. Я не думала, что это может быть так серьезно", – сообщила одна из жительниц дома, в котором начался пожар.

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По словам мэра Милана Беппе Сала, на данный момент нет информации о жертвах или пострадавших.

"Около двадцати человек покинули здание, теперь пожарные входят в квартиру за квартирой, выламывая двери, чтобы проверить, остался ли кто-нибудь внутри", – сказал он.

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La Stampa приводит слова одного из жильцов дома, который жалуется на то, что застройщики его обманули, когда рассказывали о пожарной безопасности здания.

"Нам сказали, что панели, покрывающие здание, были пожаробезопасными, вместо этого они сгорели быстро, как масло", – заявил он.

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Напомним, 27 августа в Китае горел небоскреб, в котором более 400 квартир.

В тот же день произошел сильный пожар в промышленной зоне курортного города Ройал-Лемингтон-Спа в Великобритании.

А 26 августа произошел мощный взрыв, который спровоцировал сильный пожар возле воинского склада в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана.