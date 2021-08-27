В Китае пожар охватил небоскреб, в котором более 400 квартир (фото, видео)

Огонь тушат около 70 пожарных машин и 400 пожарных. Жильцов эвакуировали, закрыли ближайшую станцию метро.

Пожарное управление города Далянь (северо-восток Китая) в 16:02 по местному времени (11:02 по киевскому) получило сообщение о возгорании в высотном жилом здании Triumph International Building. Говорилось, что пожар возник в одной из квартир. Об этом сообщило агентство Global Times.

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В скором времени на место прибыли 68 пожарных машин и 366 пожарных.

В социальных сетях распространяют видео, на которых видно, что уже большая часть здания охвачена огнем.

По данным городских властей, в доме проживают 419 семей, общей численностью в 818 человек. Большинство находившихся внутри жителей были эвакуированы. О возможных жертвах и причинах возникновения пожара пока не сообщается.

Из-за опасности возгорания и большого количества дыма была закрыта расположенная в непосредственной близости от здания станция метро.

Напомним, в промышленной зоне английского курортного города Ройал-Лемингтон-Спа 27 августа произошел сильный пожар. Дым от него виден за 10 км.

26 августа на складе с инженерными боеприпасами рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана произошли шесть взрывов, после чего начался мощный пожар. Сотни людей эвакуированы, десятки пострадавших.