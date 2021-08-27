У Китаї пожежа охопила хмарочос, у якому понад 400 квартир (фото, відео)

Вогонь гасять близько 70 пожежних машин і 400 пожежників. Мешканців евакуювали, закрили найближчу станцію метро.

Пожежне управління міста Далянь (північний схід Китаю) о 16:02 за місцевим часом (11:02 за київським) отримало повідомлення про загорання в висотному житловому будинку Triumph International Building. Йшлося про те, що пожежа виникла в одній з квартир. Про це повідомило агентство Global Times.

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Незабаром на місце прибули 68 пожежних машин і 366 пожежників.

У соціальних мережах поширюють відео, на яких видно, що вже велика частина будівлі охоплена вогнем.

За даними міської влади, в будинку проживають 419 сімей, загальною чисельністю в 818 чоловік. Більшість мешканців, які перебували всередині, були евакуйовані. Про можливі жертви і причини виникнення пожежі поки не повідомляється.

Через небезпеку загоряння і велику кількість диму була закрита розташована в безпосередній близькості від будівлі станція метро.

Нагадаємо, в промисловій зоні англійської курортного міста Роял-Лемінгтон-Спа 27 серпня сталася сильна пожежа. Дим від неї видно за 10 км.

26 серпня на складі з інженерними боєприпасами поруч із військовою частиною в Жамбильській області Казахстану сталися шість вибухів, після чого виникла потужна пожежа. Сотні людей евакуйовані, десятки постраждалих.