У Мілані горить 15-поверховий будинок, усередині 100 осіб (відео)

На місці події працюють численні пожежні команди, також під'їхало багато карет "швидкої допомоги".

Сильна пожежа практично повністю знищила 15-поверхову будівлю на південній околиці Мілана (Італія), повідомляє в неділю, 29 серпня ANSA.

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Пожежа почалася близько 17:45 за місцевим часом і триває досі. Точна кількість людей, які все ще знаходяться в будівлі, невідома, але за попередніми даними всередині палаючої будівлі близько ста чоловік.

[ + – ] Пожежа в Мілані

На вулиці знаходяться сотні людей, в тому числі мешканці будинку і численні роззяви, а від будівлі продовжує підніматися в небо густий стовп чорного диму.

"Ми відчули запах диму і відразу ж втекли. Я не думала, що це може бути так серйозно", — повідомила одна з мешканок будинку, в якому почалася пожежа.

[ + – ] У Мілані горить багатоповерхівка

За словами мера Мілана Беппе Сала, на даний момент немає інформації про жертви або постраждалих.

"Близько двадцяти чоловік покинули будівлю, тепер пожежні входять в квартиру за квартирою, виламуючи двері, щоб перевірити, чи залишився хто-небудь всередині", — сказав він.

[ + – ] Подія в Мілані

La Stampa наводить слова одного з мешканців будинку, який скаржиться на те, що забудовники його обдурили, коли розповідали про пожежну безпеку будівлі.

"Нам сказали, що панелі, що покривають будівлю, були пожежобезпечними, замість цього вони згоріли швидко, як масло", — заявив він.

[ + – ] Скарги мешканця будинку

Нагадаємо, 27 серпня в Китаї горів хмарочос, в якому понад 400 квартир.

У той же день сталася сильна пожежа в промисловій зоні курортного міста Ройал-Лемингтон-Спа в Великобританії.

А 26 серпня сталася потужний вибух, який спровокував сильну пожежу біля військового складу в Байзакському районі Жамбилської області Казахстану.