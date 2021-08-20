"Дому уже не помочь": в Киеве пятиэтажку охватил мощный пожар (фото, видео)

По информации спасателей, огонь вспыхнул в двух квартирах, после чего распространился на крышу здания.

В пятницу, 20 августа, в Броварах вспыхнул масштабный пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Информацию о пожаре спасатели получили в 20:05. Очевидцы сообщили о том, что в двух квартирах пятиэтажного дома на улице Гагарина в Броварах вспыхнул пожар, а огонь быстро распространился на крышу здания.

По предварительным данным, жертв в результате масштабного пожара нет. Спасатели, прибывшие на место ЧП, экстренно эвакуировали жителей многоэтажного дома.

[ + – ] Масштабный пожар в Броварах

Видеоролики с масштабным пожаром в Броварах активно публикуют очевидцы в соцсетях. Одна из женщин рассказала, что на место ЧП сотрудники газовой службы прибыли не сразу, хотя загоревшийся жилой дом газифицирован.

"Огонь был полным ходом, и только вот недавно газовые службы подъехали. А дом-то газовый. Я не знаю, что это будет… Не дай Бог.. Страшно и жутко", — заявила очевидец, комментируя пожар в Броварах.

[ + – ] Масштабный пожар в Броварах

Telegram-канал "Киев оперативный" также подтвердил, что для ликвидации масштабного пожара в Броварах прибыли столичные спасатели, но огонь распространяется с такой скоростью, что здание, вероятно, уже не спасти.

"На помощь местным спасателям отправились ГСЧСники из Киева, но похоже, что этому дому уже не помочь", — говорится в подписи к видеоролику.

[ + – ] Масштабный пожар в Броварах

[ + – ] Масштабный пожар в Броварах

Ранее Фокус сообщал о другом масштабном пожаре в Киеве. 4 августа на Куреневке загорелись складские помещения, а тушение пожара на площади 1200 кв. метров осложнялось отсутствием вблизи противопожарных гидрантов.

Также Фокус рассказывал, что под Киевом прогремел взрыв в пятиэтажке. Взрыв спровоцировал пожар в многоэтажном доме, который уничтожил семь квартир. Позже спасатели на месте взрыва обнаружили тело погибшего мужчины. Через время правоохранители сообщили, что взрывом в многоэтажном доме под Киевом хотели скрыть убийство. Выяснилось, что погибшему мужчине до пожара нанесли несколько ножевых ранений, после чего вырезали сердце и легкие, а труп облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.