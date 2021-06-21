Под Киевом прогремел взрыв в пятиэтажке: среди пострадавших ребенок (фото, видео)

По информации СМИ, из-за вспыхнувшего пожара сгорели по меньшей мере 7 квартир. Огонь распространился на верхние этажи и крышу здания.

В понедельник, 21 июня, в селе Белгородка Бучанского района Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Об этом рассказывает пресс-служба ГСЧС.

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По информации пожарных, взрыв произошел в квартире на третьем этаже. После этого в здании начался пожар, который распространился на верхние этажи и крышу.

В результате инцидента двух человек госпитализировали, в том числе — ребенка 2008 года рождения. Также известно о шести пострадавших, которые после осмотра врачами отказались от госпитализации.

Сообщается, что сотрудники ГСЧС эвакуировали из здания 40 человек. На месте происшествия работают 55 пожарных и 13 единиц техники.

[ + – ] В с. Белгородка под Киевом произошел взрыв Фото: пресс-служба ГСЧС [ + – ] В с. Белгородка под Киевом произошел взрыв Фото: пресс-служба ГСЧС [ + – ] В с. Белгородка под Киевом произошел взрыв Фото: пресс-служба ГСЧС

В соцсетях сообщают, что причиной инцидента мог стать взрыв газа.

Издание APnews информирует, что из-за пожара сгорели по меньше мере 7 квартир.

Напомним, ровно год назад, 21 июня 2020 года, в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 (Позняки) в Киеве произошел взрыв газа, погибли пять человек. Городские власти выделили 20 млн грн жителям этого дома.

В апреле 2021 года взрыв прогремел и в двухэтажном доме на ул. Карла Маркса (Соломенский район). Сообщалось, что инцидент произошел во время установки газового оборудования.