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Под Киевом прогремел взрыв в пятиэтажке: среди пострадавших ребенок (фото, видео)

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Фото: скриншот | В с. Белгородка под Киевом прогремел взрыв в жилом здании

По информации СМИ, из-за вспыхнувшего пожара сгорели по меньшей мере 7 квартир. Огонь распространился на верхние этажи и крышу здания.

В понедельник, 21 июня, в селе Белгородка Бучанского района Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Об этом рассказывает пресс-служба ГСЧС.

По информации пожарных, взрыв произошел в квартире на третьем этаже. После этого в здании начался пожар, который распространился на верхние этажи и крышу.

В результате инцидента двух человек госпитализировали, в том числе — ребенка 2008 года рождения. Также известно о шести пострадавших, которые после осмотра врачами отказались от госпитализации.

Сообщается, что сотрудники ГСЧС эвакуировали из здания 40 человек. На месте происшествия работают 55 пожарных и 13 единиц техники.

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В с. Белгородка под Киевом произошел взрыв
Фото: пресс-служба ГСЧС
Белгородка, киев, взрыв под киевом, киев, здание, взорвалось здание, дом под киевом взрыв
В с. Белгородка под Киевом произошел взрыв
Фото: пресс-служба ГСЧС
Белгородка, киев, взрыв под киевом, киев, здание, взорвалось здание, дом под киевом взрыв
В с. Белгородка под Киевом произошел взрыв
Фото: пресс-служба ГСЧС
Белгородка, киев, взрыв под киевом, киев, здание, взорвалось здание, дом под киевом взрыв
Белгородка, киев, взрыв под киевом, киев, здание, взорвалось здание, дом под киевом взрыв
Белгородка, киев, взрыв под киевом, киев, здание, взорвалось здание, дом под киевом взрыв

В соцсетях сообщают, что причиной инцидента мог стать взрыв газа.

Издание APnews информирует, что из-за пожара сгорели по меньше мере 7 квартир.

Напомним, ровно год назад, 21 июня 2020 года, в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 (Позняки) в Киеве произошел взрыв газа, погибли пять человек. Городские власти выделили 20 млн грн жителям этого дома.

В апреле 2021 года взрыв прогремел и в двухэтажном доме на ул. Карла Маркса (Соломенский район). Сообщалось, что инцидент произошел во время установки газового оборудования.