В Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв

На проспекте Петра Григоренко в многоэтажном доме произошел взрыв газа.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Повреждено несколько этажей.

Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место проишествия выехали все службы.

Читайте также: В Черкасской области двое иностранцев взорвали банкомат и украли 400 тысяч гривен

На кадрах видно, что часть квартир полностью уничтожена.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как ранее писал Фокус: