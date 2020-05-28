В Черкасской области двое иностранцев взорвали банкомат и украли 400 тысяч гривен

Часть помещения, в котором находился банкомат, была разрушена

Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили более 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"19 мая, в полицию Черкасской области поступило сообщение, что в селе Шевченково Звенигородского района неизвестные взорвали банкомат и похитили более 400 тысяч гривен. Взрыв был такой мощности, что часть помещения, в котором находился банкомат и сам терминал, было разрушено", – сказано в сообщении.

На месте происшествия правоохранители обнаружили вещи, которые, вероятно, оставили злоумышленники: кепку и кроссовки.

"Во время отработки места происшествия под обломками здания эксперты обнаружили вещи, которые, вероятно, оставили злоумышленники: кепку и кроссовки. Обнаруженные вещественные доказательства частично помогли "выйти" на след злоумышленников и "легли" в доказательную базу в уголовном производстве. Также стало понятно, что во время совершения преступления они травмировались, ведь эксперты обнаружили на месте происшествия следы крови", – рассказал и.о. начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполици в Черкасской области Иван Горбунов.

Место пребывания злоумышленников оперативники установили в течение нескольких дней. Их задержали на Житомирщине и Ивано-Франковщине.

Одного из подрывников в начале 2020 года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся сюда, но под другой фамилией.

Во время обысков полицейские нашли похищенные из банкомата деньги, газовый баллончик, инструменты, мобильные телефоны, наркотики, а также автомобиль, который злоумышленники использовали во время совершения преступления.

Сообщается, что один из задержанных имел телесные повреждения, которые получил во время совершения преступления.

Задержанным объявлено о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 4 ст.185 (кража, совершенная в крупных размерах) УК. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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