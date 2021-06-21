Під Києвом прогримів вибух у п'ятиповерхівці: серед постраждалих дитина (фото, відео)

За інформацією ЗМІ, через пожежу згоріли щонайменше 7 квартир. Вогонь поширився на верхні поверхи й дах будівлі.

У понеділок, 21 червня, у селі Білогородка Бучанського району Київської області прогримів вибух у пʼятиповерховому житловому будинку. Про це розповідає прес-служба ДСНС.

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За інформацією пожежників, вибух стався у квартирі на третьому поверсі. Після цього в будівлі почалася пожежа, яка розповсюдилася на верхні поверхи й дах.

У результаті інциденту двоє людей були госпіталізовані, у тому числі — дитина 2008 року народження. Також відомо про шість постраждалих, які після огляду лікарями відмовилися від госпіталізації.

Повідомляється, що співробітники ДСНС евакуювали з будівлі 40 осіб. На місці події працюють 55 пожежників та 13 одиниць техніки.

[ + – ] В с. Білгородка під Києвом стався вибух Фото: прес-служба ДСНС [ + – ] В с. Білгородка під Києвом стався вибух Фото: прес-служба ДСНС [ + – ] В с. Білгородка під Києвом стався вибух Фото: прес-служба ДСНС

У соцмережах повідомляють, що причиною інциденту міг стати вибух газу.

Видання APnews інформує, що через пожежу згоріли щонайменше 7 квартир.

Нагадаємо, рівно рік тому 21 червня 2020 року, в будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 (Позняки) в Києві стався вибух газу, загинули пʼятеро людей. Міська влада виділила 20 млн грн жителям цього будинку.

У квітні 2021 року вибух прогримів і у двоповерховому будинку на вул. Карла Маркса (Соломʼянський район). Повідомлялося, що інцидент стався під час установки газового обладнання.