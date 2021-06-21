Взрыв в доме под Киевом: спасатели под завалами нашли тело погибшего человека (фото)

Сообщается, что в результате инцидента пострадали 8 человек в том числе ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

В селе Белгородка (Киевская область) в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв и вспыхнул пожар, в результате чего погиб один человек.

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Об этом информирует пресс-служба Киевской ОГА.

Смертельный инцидент произошел в понедельник, 21 июня.

Спасатели получили сообщение о пожаре в многоэтажном доме в Белгородке, который сопровождался сильным взрывом. Бригады ГСЧС прибыли на место ЧП и эвакуировали из здания десятки человек.

По состоянию на 18:00 пожар удалось локализовать. В больницу госпитализировали двух взрослых мужчин и 13-летнего ребенка в тяжелом состоянии.

"На месте пожара обнаружили погибшего человека ориентировочно мужского пола", — добавили в пресс-службе.

Полиция Киевской области сообщила, что сперва прогремел взрыв в квартире на третьем этаже, после чего начался пожар. Версии и причины ЧП в жилом доме правоохранители пока не озвучивают.

"Взрыв произошел в квартире на третьем этаже. После этого начался пожар. Есть пострадавшие. Госпитализирован ребенок 2008 года рождения — его состояние тяжелое. Всех жильцов дома эвакуировали на безопасное расстояние. На данный момент есть 8 пострадавших", — сообщили силовики в комментарии журналистам.

[ + – ] Взрыв под Киевом Фото: koda.gov.ua

[ + – ] Взрыв под Киевом Фото: koda.gov.ua

[ + – ] Взрыв под Киевом Фото: koda.gov.ua

Ранее Фокус сообщал, что под Киевом прогремел взрыв в пятиэтажке. Как сообщали спасатели, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, после чего в здании начался пожар, который распространился на верхние этажи и крышу. В результате инцидента двух человек госпитализировали, в том числе — ребенка 2008 года рождения.

Также Фокус рассказывал, что ровно год назад в жилом доме на Позняках прогремел взрыв, жертвами которого стали 5 человек. Причина взрыва — утечка газа, а в результате ЧП было разрушено несколько жилых квартир.