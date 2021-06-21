Вибух в будинку під Києвом: рятувальники під завалами знайшли тіло загиблої людини (фото)
Повідомляється, що в результаті інциденту постраждали 8 осіб, в тому числі дитина, яка знаходиться у важкому стані.
У селі Білогородка (Київська область) в багатоповерховому житловому будинку прогримів вибух і спалахнула пожежа, в результаті чого загинула одна людина.
Про це інформує прес-служба Київської ОДА.
Смертельний інцидент стався в понеділок, 21 червня.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в багатоповерховому будинку в Білгородці, яка супроводжувалася сильним вибухом. Бригади ДСНС прибули на місце НП і евакуювали з будівлі десятки людей.
Станом на 18:00 пожежу вдалося локалізувати. До лікарні госпіталізували двох дорослих чоловіків і 13-річну дитину у важкому стані.
"На місці пожежі виявили загиблої людини орієнтовно чоловічої статі", — додали в прес-службі.
Поліція Київської області повідомила, що спершу пролунав вибух в квартирі на третьому поверсі, після чого почалася пожежа. Версії і причини НП в житловому будинку правоохоронці поки не озвучують.
"Вибух стався в квартирі на третьому поверсі. Після цього почалася пожежа. Є постраждалі. Госпіталізована дитина 2008 року народження — її стан важкий. Всіх мешканців будинку евакуювали на безпечну відстань. На даний момент є 8 постраждалих", — повідомили силовики в коментарі журналістам.
Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом прогримів вибух у п'ятиповерхівці. Як повідомляли рятувальники, вибух стався в квартирі на третьому поверсі, після чого в будівлі почалася пожежа, яка розповсюдилася на верхні поверхи і дах. В результаті інциденту двох людей госпіталізували, в тому числі — дитину 2008 року народження.
Також Фокус розповідав, що рівно рік тому в житловому будинку на Позняках прогримів вибух, жертвами якого стали 5 осіб. Причина вибуху — витік газу, а в результаті НП було зруйновано кілька житлових квартир.