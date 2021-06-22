При помощи взрыва и пожара в доме под Киевом пытались скрыть убийство (фото, видео)

На теле умершего обнаружили ножевые ранения, а виновником оказался мужчина 1978 года рождения.

Оказалось, что погибшему мужчине, которого в 21 июня нашли в сгоревшей квартире после пожара в пятиэтажном доме в Белогородке под Киевом, сначала нанесли несколько ножевых ранений, после чего вырезали сердце и легкие, а труп облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Об этом сообщил телеканал "Украина 24".

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"47-летний мужчина погиб не в огне, а в результате хладнокровного убийства. Выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких", – написал руководитель Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Подозреваемого в этом преступлении уже задержали, сейчас он в СИЗО. Это мужчина 1978 года, моряк, который проживал неподалеку, У него в Севастополе есть семья. Мотивы зверского убийства пока неизвестны. Задержанному готовятся вручить подозрение в умышленном убийстве и уничтожении имущества общеопасным способом.

В доме работает специальная комиссия, осматривает место, чтобы оценить масштабы ущерба.

Мужчина, задержанный по подозрению в поджоге пятиэтажного дома и убийстве в Белогородке, будет возмещать причиненные убытки, если суд установит его вину. Об этом заявил в эфире "Украина 24" первый заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Если у него есть имущество, например квартира или дом, то они могут быть проданы и из этих денег сделана компенсация пострадавшим от его незаконных действий", – сказал Геращенко.

Комментируя обстоятельства преступления, он отметил, что человек действительно был убит ножом, было вырезано сердце. "Эксперты должны будут указать, не было ли это преступление совершено под воздействием наркотических или алкогольных средств", – добавил замминистра.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. По словам спасателей, взрыв прогремел в квартире на третьем этаже, из-за чего вспыхнул пожар, который перешел на верхние этажи и крышу. Спасатели нашли тело человека после взрыва, а в больницу после взрыва госпитализировали двух взрослых мужчин и 13-летнего ребенка в тяжелом состоянии.