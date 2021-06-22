За допомогою вибуху і пожежі в будинку під Києвом намагалися приховати вбивство, — ЗМІ

За інформацією журналістів, на тілі померлого виявили ножові поранення, а винуватцем виявився чоловік 1978 року народження.

Виявилося, що загиблому чоловіку, якого в 21 червня знайшли у згорілій квартирі після пожежі в пʼятиповерховому будинку в Білогородці під Києвом, спочатку завдали кілька ножових поранень, після чого вирізали серце і легені, а труп облили легкозаймистою речовиною і підпалили. Про це повідомив телеканал "Україна 24".

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"47-річний чоловік загинув не у вогні, а в результаті холоднокровного вбивства. Вихідцю з Кременчука перерізали горло, завдали три удари ножем в груди, а також вирізали серце і частину легенів", — написав керівник Нацполіції в Київській області Андрій Небитов.

Підозрюваного у цьому злочині вже затримали, зараз він в СІЗО. Це чоловік 1978 року, моряк, який проживав неподалік, У нього в Севастополі є сімʼя. Мотиви звірячого вбивства поки невідомі. Затриманому готуються вручити підозру в умисному вбивстві і знищенні майна загальнонебезпечним способом.

У будинку працює спеціальна комісія, оглядає місце, щоб оцінити масштаби збитку.

Чоловік, затриманий за підозрою у підпалі пʼятиповерхового будинку і вбивстві в Білогородці, буде відшкодовувати завдані збитки, якщо суд встановить його провину. Про це заявив в ефірі "Україна 24" перший заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Якщо у нього є майно, наприклад квартира або будинок, то вони можуть бути продані і з цих грошей зроблена компенсація постраждалим від його незаконних дій", — сказав Геращенко.

Коментуючи обставини злочину, він зазначив, що людину справді убили ножем, вирізали серце. "Експерти повинні будуть вказати, чи не був цей злочин скоєний під впливом наркотичних чи алкогольних засобів", — додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що під Києвом прогримів вибух у багатоповерхівці. За словами рятувальників, вибух прогримів у квартирі на третьому поверсі, через що спалахнула пожежа, яка перейшла на верхні поверхи і дах. Рятувальники знайшли тіло людини після вибуху, а в лікарню після вибуху госпіталізували двох дорослих чоловіків і 13-річну дитину у важкому стані.