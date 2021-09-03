У Києві загорівся Костел Святого Миколая: рятувальники перекрили вулицю (фото, відео)

За попередньою інформацією, вогонь охопив задню частину будівлі римо-католицького костелу. На місці працюють 15 рятувальників.

У Києві на вулиці Велика Васильківська загорівся Костел Святого Миколая. Про це повідомляє Дзеркало Тижня.

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Як розповідають журналісти, на місці НП вже працюють три розрахунки рятувальників ДСНС.

За попередньою інформацією, загорілася задня частина будівлі Костелу Святого Миколая. Інформація про жертви або постраждалих поки не надходила.

Через пожежу в римсько-католицькому костелі повністю перекрита вулиця Велика Васильківська.

[ + – ] Пожежа в Костелі Святого Миколая

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що на місце НП приїхали міські рятувальні служби, 15 співробітників ДСНС і чотири одиниці техніки.

"Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і 4 одиниці техніки ліквідують пожежу в Костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Займання сталося між першим і другим поверхами та швидко поширилося на покрівлю будівлі. Ранг пожежі-2", — йдеться в повідомленні.

Політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький стверджує, що рятувальникам вдалося загасити пожежу в Костелі Святого Миколая. Інформація про спалах з'явилася о 22:14, а вогонь ліквідували о 22:26.

[ + – ] Пожежа в Костелі Святого Миколая

[ + – ] Пожежа в Костелі Святого Миколая

Раніше Фокус повідомляв про сильну пожежу в багатоповерхівці під Києвом. У Броварах спалахнула масштабна пожежа в багатоповерховому будинку. Як розповідали журналісти, спершу вогонь спалахнув у двох квартирах, після чого швидко поширився на дах житлового будинку.

Також Фокус розповідав, що в Італії загорівся житловий будинок, у якому перебували 100 чоловік. Пожежні входили в одну квартиру за іншою, виламуючи двері, щоб знайти людей, які могли залишитися всередині будівлі.