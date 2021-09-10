В Киеве многоэтажку охватил сильный пожар, есть жертвы (видео)

Огонь полностью уничтожил квартиру на 8-м этаже и повредил еще четыре балкона этажом выше.

Женщина 1958 года рождения погибла в результате пожара в многоэтажке, которая находится в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Информацию о пожаре на улице Щусева 8-А спасатели получили 10 сентября в 01:34.

На месте ЧП сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник в квартире на 8-м этаже, а огонь быстро распространился на четыре балкона этажом выше.

Огонь на площади 90 квадратных метров спасателям удалось локализовать пожар в 03:25, а в 04:13 — полностью ликвидировать. В пресс-службе ГСЧС также отметили, что шестеро человек были эвакуированы из охваченного огнем здания, еще 50 были выведены на безопасное расстояние.

Разгребая остатки мебели в квартире на 8-м этаже спасатели обнаружили тело женщины 1958 года рождения без признаков жизни.

"В результате пожара квартира на 8-этаже выгорела полностью, а также повреждено 4 балкона на 9-м этаже. На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Главного управления", — добавили в ГСЧС и заявили, что причина возникновения пожара в киевской многоэтажке устанавливается.

[ + – ] Смертельный пожар в многоэтажке Киева

Ранее Фокус сообщал про мощный пожар, который охватил многоэтажку под Киевом. Сперва огонь вспыхнул в двух квартирах, после чего быстро распространился на крышу жилого здания. Спасатели быстро прибыли на место ЧП и эвакуировали жильцом многоэтажки, а в результате пожара никто не пострадал.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве загорелся Костел Святого Николая. ЧП произошло вечером 3 сентября. Огонь охватил заднюю часть здания римско-католического костела, а спасатели присвоили пожару второй ранг. К счастью, жертв в результате пожара в Костеле Святого Николая нет, однако огонь сильно повредил старинный орган.