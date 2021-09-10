У Києві багатоповерхівку охопила сильна пожежа, є жертви (відео)

Вогонь повністю знищив квартиру на 8-му поверсі і пошкодив ще чотири балкони поверхом вище.

Жінка 1958 року народження загинула в результаті пожежі в багатоповерхівці, яка розташована в Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Інформацію про пожежу на вулиці Щусєва 8-А рятувальники отримали 10 вересня о 1:34.

На місці НП співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла у квартирі на 8-му поверсі, а вогонь швидко поширився на чотири балкони поверхом вище.

Вогонь на площі 90 квадратних метрів рятувальникам вдалося локалізувати о 03:25, а о 4:13 — повністю ліквідувати пожежу. У пресслужбі ДСНС також зазначили, що шестеро осіб були евакуйовані з охопленого вогнем будинку, ще 50 були виведені на безпечну відстань.

Розгрібаючи залишки меблів у квартирі на 8-му поверсі, рятувальники виявили тіло жінки 1958 року народження без ознак життя.

"У результаті пожежі квартира на 8-поверсі вигоріла повністю, а також пошкоджено 4 балкони на 9-му поверсі. На місці події працювало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу Головного управління", — додали в ДСНС і заявили, що причина виникнення пожежі в київській багатоповерхівці встановлюється.

[ + – ] Смертельна пожежа в багатоповерхівці Києва

Раніше Фокус повідомляв про потужну пожежу, яка охопила багатоповерхівку під Києвом. Спершу вогонь спалахнув у двох квартирах, після чого швидко поширився на дах житлового будинку. Рятувальники швидко прибули на місце НП і евакуювали мешканців багатоповерхівки, а в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Також Фокус розповідав, що в Києві загорівся Костел Святого Миколая. Надзвичайна подія сталася увечері 3 вересня. Вогонь охопив задню частину будівлі римо-католицького костелу, а рятувальники присвоїли пожежі другий ранг. На щастя, жертв у результаті пожежі в Костелі Святого Миколая немає, проте вогонь сильно пошкодив старовинний орган.